Alınan bilgiye göre,merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde boş bir arazide kuzu kuyuya düştü.Kuzunun sesini duyan çocuklar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kuzu yaklaşık 7 metrelik kuyudan halat yardımıyla kurtarıldı. Sahibine teslim edilen kuzunun kurtarılma anlarına şahit olan çocukların mutluluğu ise fotoğraf karesine yansıdı.
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Giriş Tarihi : 18-04-2021 22:11 Güncelleme : 18-04-2021 22:11
Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
Elazığ'da kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.