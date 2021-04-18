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Giriş Tarihi : 18-04-2021 22:11   Güncelleme : 18-04-2021 22:11

Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı  

Elazığ'da kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.   

Kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı  

Alınan bilgiye göre,merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde boş bir arazide kuzu kuyuya düştü.Kuzunun sesini duyan  çocuklar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kuzu yaklaşık 7 metrelik kuyudan halat yardımıyla kurtarıldı. Sahibine teslim edilen kuzunun kurtarılma anlarına şahit olan çocukların mutluluğu ise fotoğraf karesine yansıdı.

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