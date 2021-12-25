Kuyuya düşen köpek ve yavrusu kurtardı

Elazığ'da kuyuya düşen köpek ve yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karakoçan ilçesi Bahçecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan kuyuya köpek ve yavrusu düştü. Kuyudan gelen sesleri duyan Hacı Demir isimli vatandaş, köpekleri kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Demir, bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpek ve yavrusunu kuyudan çıkardı. Sağlık durumları iyi olan köpek ve yavrusu tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.