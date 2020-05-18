Kuyuya düşen inek kurtarıldı  

Elazığ’da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistemle yukarı çekilerek kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesinde arazide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otlatmaya çıkartılan inek, arazide bulunan yaklaşık 5 metrelik kuyuya düştü. Kuyuda mahsur kalan inek için sahibi, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen ineği kurdukları sistemle halat takarak yukarı çekti. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.