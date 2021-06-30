Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü işbirliğinde motorlu kuryelere trafik eğitimi verildi.

Şimdiye kadar üyelerine çok sayıda eğitim veren Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası, bu kez de kuryelere eğitim semineri düzenledi.

Eğitimde açıklamalarda bulunan Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Pandemi döneminde kuryelerin büyük bir fedakarlık gösterdiğini dile getirerek herkesin trafikte dikkatli olmasını istedi.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE KURYELERİMİZ ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENDİ”

Başkan Tarhan; “ Bir yıldan fazladır pandemi sürecini yaşıyoruz. Pandemi sürecinde en çok etkilenen kesim esnaflarımız oldu. Pandemi sürecinde belli dönemlerde kısıtlamalara tabi tutulduk. Bu süreçte sadece paket servis olarak çalışabildik. Sektörümüz için her zaman önemli bir yere sahip olan değerli kuryelerimize pandemi sürecinde çok iş düştü. İşletmelerimizin yükünü sırtladınız. Kuryelerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Kuryelerimiz işletmelerimiz ve vatandaşlar arasında köprü vazifesi görüyor. Kuryelerimiz sıklıkla trafik kazası yaşamakta Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümüzde duyarlılık göstererek eğitim semineri düzenledi. Eğitim için Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür ediyorum”

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Mehmet Ali Serbetcioglu’da kuryelerin kask kullanımı konusunda ve şerit değiştirmelerde dikkatli olmalarını istedi.

Seminerde, kuryelerin trafikte nasıl motosiklet kullanması ve nelere dikkat etmesi konularında bilgiler verildi.