Kuryeler denetledi   

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürücülerin trafik kurallarına uyması için çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde motosikletli kuryelik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirilirken, uyulması gereken konuların bulunduğu broşürler dağıttı.

Bu çerçevede ekipler, kent genelinde motosikletli kuryelerin yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücüleri uyaran ekipler, ehliyetsiz motosiklet kullanmak, kask takmamak, trafiği tehlikeye düşürmek, ters yönde seyretmek, kaldırım üzerinde seyretmemeleri konusunda sürücülere uyarıcı broşürler dağıttı.