Kuruyan şelale yeniden canlandı   

Tarihi Zırtan şelalesi, yağışlarla birlikte yeniden canlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkili olan kuraklık nedeni ile tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Zırtan şelalesinden 2 yıldır su akmıyordu. Kışın kar yağışının az olması endişelendirirken bahar yağmurları sevindirdi. Yaklaşık 1,5 aydır neredeyse her gün yağış alan bölgede kuruyan tarihi Zırtan şelalesi yeniden canlandı. Yağışların fazla olduğu dönemde canlanan az olduğu dönemlerde ise kuruyan Zırtan şelalesinin bu sene aktığını duyan vatandaşlar da şelalenin olduğu bölgeye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Elazığ Turizm ve Kültür Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut, “Şu anda Harput’ta Dabakhane ile Fatih Ahmet Baba Türbesi arasındayız. Harput’un önemli su kaynaklarından bir tanesinin ortaya çıktığı bölgedeyiz. Burada bir şelale var. Bu şelale yöre insanları tarafından geçmişte Zırtan şelalesi olarak bilinmiş bizde ismini halen öyle kullanıyoruz. Şelalenin özelliği 5-6 yılda bir su kaynaklarının ve yağışın çokluğuna göre çalışır. Eğer su kaynağı iyi ise şelale çok güçlü bir şekilde çalışıyor ama yağışların az olduğu dönemlerde şelale çalışmıyor. Ortalama 3 ile 4 yıl arasında çok iyi çalışıyor onun dışında sessizliğe geçiyor. Su kaynaklarının Fatih Ahmet Baba Türbesinin arkasında ki dağ yoluyla buraya geldiği biliniyor. Bu su tarihi Hüseynik Mahallesi'ne kadar gidiyor. Bu bölgenin çevresi ağaçlık bir alan etrafı da kırmızı topraklarla çevrili bu kırmızı toprakların genellikle Hristiyan vatandaşların Harput’ta oturduğu bölge olarak bilinir. Çünkü evlerini kırmızıya boyarlarmış. Turizm mevsiminde insanların buraya gelerek bu şelaleyi görmelerini isteriz. Geçen yıl ve ondan önceki yık yoktu fakat 3 sene öncesinde bu şelale yine akıyordu” dedi.

Şelaleyi görmeye gelen vatandaşlardan Abdullah Yücel, “Fırsat buldukça bahar mevsimlerinde buralara gelmeye özen gösteriyorum. Bu sene çocukları da getirdim. Zırtan şelalesi yıllardır var olan fakat sürekli akmayan bir şelalemizdi. Bu sene yağışların bol olmasından dolayı gayet güzel bir şekilde akıyor. Ben bütün hemşerilerimizi buraya davet ediyorum. Gelsinler burayı görsünler. Buralar her yerde yok. Her yer zümrüt gibi yeşil. Mutlaka çocuklarını da getirerek buraları göstersinler” ifadelerini kullandı.