Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesinin imzaları atıldı

Fırat Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik destek Programı kapsamında başarılı bulunan Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odası’nın “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” projesi düzenlenen törenle imzalandı.

Fırat Kalkınma Ajansı toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk ve Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş katıldı.

İmza töreninde konuşan Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, görevlerini icra ederken kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ulaş, kendisinin daha öncede yaptığı açıklamalarda da özellikle esnaflara proje kanalıyla hizmet edeceklerini belirttiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

“Göreve geldiğimiz günden beri Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte bizim üç projemiz bu 8 yıllık süre içinde kabul görmüş ve süreç itibariyle tamamlanmıştır. Ben bugün özellikle protokolünü imzaladığımız bu projemizin odamızda faaliyette bulunan esnaflarımızın gerek kendi elindeki kaynakların doğru kullanılması, işletme çalışanlarının güçlendirilmesi ve taban itibariyle baktığımız zaman tamamı itibariyle mevcut işletmenin kalkınabilmesi, büyüyebilmesinin şu konjektörde ulusal firmalarla yarışmak ve büyümek zor bir süreçtir. Bizlerde bu zor süreç içerisinde işletmelerimizin kalkınabilmesi ve büyüyebilmesi için gerek projelerle gerek diğer faaliyetlerle hizmetlerimize devam edeceğiz. Ben özellikle göreve geldiğimiz gün itibariyle gerek bölgede gerekse de Elazığ’da yapmış olduğu çalışmalarla, yapmış olduğu faaliyetlerle bizim hep takdir ettiğimiz kıymetli büyüğümüz, kıymetli Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Abdulvahap Yoğunlu Bey’e teşekkür ederim.”

Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk’ün hem kendi odalarına hem de diğer meslek odalarına her zaman destek olduğunu kaydeden Ulaş, “Bu gün biz bu desteği somut bir şekilde yaşıyoruz. Ben bu gün yine bizleri kırmayıp bu güzel projemizde, güzel günümüzde bizimle birlikte olduğu Ticaret İl Müdürüm Bilal Öztürk Bey’e de teşekkür ediyorum. Projemizin başta odamıza, Fırat Kalkınma Ajansımıza, şehrimize hayırlara vesile olmasını diliyor emeklerinden ötürü başta genel sekreterimiz olmak üzere ekibini yürekten tebrik ve takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu da Fırat Kalkınma Ajansının birçok alanda kalkınmayla ilgili olan sosyal, ekonomik alanlarda TRB1 Bölgesinde ilgili paydaşlarla birlikte 11 yıldır kendisine verilen görevleri yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Yoğunlu, ajansın yapmış olduğu çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

“Bölgemizde, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli ilimizde toplam 832 projeye destek verdik ve toplamda 909 milyon TL’lik günümüz fiyatlarıyla bir yatırımın gerçekleşmesini sağladık. Buna toplam 560 milyon liralık da ajansımızın, devletimizin hibe desteği oldu. Teknik destek projelerini de önemsiyoruz. Çünkü kalkınmasının en önemli unsuru insan. İnsan kaynağının geliştirilmesi dünyadaki niteliklere ulaşması için de önemli bir araç teknik destek projeleri. Bu sene teknik destek programımızı yönetim danışmanlığı adı altında özel sektöre de açtık. Yine özellikle sanayicilerimiz, turizmcilerimiz, turizm işletmelerimiz bu desteğinden yararlanarak kendi kurumsal kapasitelerini geliştirebilirler. Diğer taraftan da Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odası gibi meslek örgütleri kendi kapsamında birçok esnafı barındıran bu örgütlerle de birlikte birebir esnaflarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu projede onlardan bir tanesi.”

Küçük esnafın ticari faaliyetlerini yürütürken kendi kaynaklarını iyi bir şekilde koruması gerektiğini ifade eden Yoğunlu, “Kendi kaynaklarını iyi bir şekilde organize etmesi gerekiyor. Diğer taraftan da rekabet ortamında kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri gerekiyor. Marka çalışması yapmaları gerekiyor. Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odamız bu sorunu bu ihtiyacı tespit edip bizlere sundular, bizde aynı şekilde hedef birliği içerisinde olduğumuz için bu projemizi de destekliyoruz. Bu projemizle inşallah Elazığımızda ki tuhafiyeci ve esnafımıza bu proje nezdinde diğer küçük esnafımıza da dokunmuş olacağız. Ben projemizin hazırlanmasında emeği geçen başta Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanımız Mitat Ulaş Bey’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Tabi burada bu güzel projemizin en önemli paydaşlarından bir tanesi de Elazığ Ticaret İl Müdürlüğü, bugün kendileri de bugünkü programına katıldılar. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Projemizin başta tuhafiyeciler olmak üzere Elazığ’daki tüm esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere de tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk ise Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odasının projesinin imza töreni için bir araya geldiklerini belirterek, “Devlet her zaman olduğu gibi burada da desteğini esirgemedi. Bu defa da desteğini kalkınma ajansı eliyle iletti. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman olduğu gibi esnaflarımızın yanındayız. İnşallah Elazığ’a ve bölgeye hayırlı bir proje olur” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Yoğunlu ve Ulaş projeyi imzaladılar.