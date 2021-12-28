‘Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi’ proje eğitiminin tanıtımı gerçekleşti

Elazığ Tuhafiyeciler Ve Konfeksiyoncular Esnaf Odasının düzenlediği ve Fırat Kalkınma Ajansının desteklediği “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” eğitiminin tanıtımı yapıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik destek Programı kapsamında başarılı bulunan Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odası’nın “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” projesi düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi projesinin tanıtımı EBEGEM Eğitim Merkezinde düzenlendi.

“ESNAFIMIZA GÜZEL HİZMETLER YAPMAK NASİP OLDU”

Eğitimlerin esnaflara katkı sağlayacağının altını çizen Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mithat Ulaş, “Bizler gerek oda olarak gerek şehir olarak zor bir zamandan geçiyoruz. Ama biz bu zorluklara rağmen hayatta olmanın, hayatta olurken de yaşamamızın devamı için gereken çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bugün özellikle bu eğitimlerimizin gerek esnaflarımıza, gerek vatandaşlarımıza ciddi manada katkı sunacakları, özellikle eğitim alacak esnaf kardeşlerimizin kendi elindeki kaynaklarını doğru kullanması adına çalıştıracakları elemanı, o süreçteki yapılması gereken hususların daha iyi bir şekilde hayata geçirilmesi adına özellikle büyük konjonktür de yaşadığımız bu zor konjonktürde büyük AVM’lere karşı büyük işletmelere karşı hayatta kalmanın güzel mucizelerini buradan öğrenmiş olacaklardır. Ben özellikle oda başkanı olarak göreve geldiğim gün itibariyle hep ifade ettim. Bu şehrin esnafına, bu şehrin insanına en iyi hizmeti sunabilmek en iyi hizmeti getirebilmektir. Rabbime hamdolsun göreve geldiğimiz gün itibariye çok güzel hizmetler bizlere nasip oldu olmaya da devam ediyor” dedi.

“588 MİLYON TL’LİK BİR HİBE DESTEĞİMİZ OLDU”

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’da, “Fırat Kalkınma Ajansının ilgili kurumlarla çalışmalarına devam ediyor. Bugün 2021 yılı Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odasının desteklediğimiz bir eğitim programının açılış programında bir aradayız. Ben öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde bölgesel gelişmeye yönelik, ülkemizin belirlediği ulusal hedeflere yönelik bölgede ilgili paydaşlarıyla birlikte gerek imalat sanayisinin geliştirilmesi noktasında, gerek turizmin markalaşması ve bölgemizim tanıtılması noktasında, tarımda verimin artırtılması, katma değerinin arttırılması, çalıştığımız kadar kazanılması ve bölgedeki genel olarak sosyal refahımızın artmasına yönelik ilgili kurumlarımızla çalışmalara deva ediyor. Bu kapsamda 2010 yılından itibaren bugüne ajansımız bu dört ilimizde 838 projeye, 961 Milyon TL günümüz fiyatlarıyla bir yatırımın gerçekleşmesine vesile oldu. Bu projelere de toplam ajansımızın 588 Milyon TL’lik bir hibe desteği oldu. Tabi bu destekler bugün açılışını yaptığımız gibi insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yaptığımız işlerin niteliklerinin arttırılması bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik eğitim desteklerinden de gerçekleşebiliyor” ifadelerini kullandı.

“1 YILDA 46 FARKLI EĞİTİM DÜZENLEDİK”

FÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü, Doç. Dr. İlyas Somunkıran’da konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “ Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi misyonu ve vizyonu doğrultusunda e- Devlet onaylı kısa süreli sertifika programları düzenleyen bir müdürlük. 1 yıl içerisinde yaklaşık 46 farklı eğitim düzenlemiş, 16 farklı alanda eğitim düzenlemiş bir müdürlük. Yaklaşık 1400-1800 civarında kursiyerimize sertifikayla belgelendirilmiş bir müdürlük” dedi.