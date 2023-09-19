Kurt, bozayılarla birlikte yiyecek aradı

Tunceli’de, Düzgün Baba ziyaretgahını mesken tutan yaban hayvanları yiyecek aramaya devam ediyor.

Tunceli’de, Düzgün Baba ziyaretgahını mesken tutan yaban hayvanları yiyecek aramaya devam ediyor.Tunceli’de her yıl binlerce kişinin ziyaret ederek kurban kestiği Düzgün Baba ziyaretgahı, yaban hayvanlarının da uğrak mekanı haline geldi. Son olarak gece saatlerinde bölgeye gelen bozayılar ve kurt, burada bulunan sakatatları yedi. Akşam saatlerinde sakatatların bulunduğu bölgeye gelen yaban hayvanları, beslendikten ormanlık ve dağlık alanlara girerek gözden kayboldu.O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.