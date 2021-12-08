Kurslardan 8 bin vatandaş eğitim alıyor  

Elazığ Halk Eğitim Merkezi bünyesine açılan 512 kursta 8 bin 200 vatandaşın eğitim aldığı bildirildi.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda ara eleman ihtiyacını karşılayacak mesleki kurslar da açan Halk Eğitim Merkezi, 3 bin 753 alanda kurs planlaması yapıyor. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim yılında il genelinde şuana kadar 512 kurs açıldı. Bu kurslarda 5 bin 800’ü kadın, 2 bin 400’ü erkek olmak üzere 8 bin 200 vatandaşa hizmet veriyor.

2021-22 eğitim öğretim yılında şuana kadar il genelinde 512 kurs açtıklarını belirten Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabur, "Bu kurslarda 5 bin 800 kadın ve 2 bin 400 erkek kursiyerimiz olmak üzere 8 bin 200 vatandaşımıza hizmet vermekteyiz. Kurslarımızı vatandaşlarımızın eğitim ihtiyaçları doğrultusunda, kişisel gelişimlerini desteklemek ve istihdam amacıyla açmaktayız. Sosyal kültürel, mesleki kurslarımız var. 3 bin 753 alanda kurslarımızı planlamaktayız. Okuma yazma, yabancı vatandaşlarımıza Türkçe öğretim kurslarımız var. Bilgisayar, spor, sanat, el sanatları, giyim başlıkları altında şuana kadar 512 kursumuzu açtık. Yoğun olarak son yıllarda aşçılık talepleri gelmekte. Şu anda kadar 2 tane aşçılık kursu açtık. Olgunlar Mahallesinde sabit bir aşçılık kursu merkezi oluşturduk" dedi.

Son bir yılda çok yoğun olarak çini ve seramik alanında talep olduğunu aktaran Tabur, “Geçen yıl ilk seramik çini kursunun yanında bu yıl 2 tane de seramik kursu açarak sayıyı 3’e çıkardık. Elazığ’ı önümüzdeki süreçte seramik ve çini alanında merkez haline getirmeyi planlamaktayız. Kurslarımızın çeşitli amaçları var. Kurslarımız bir nevi terapi özelliği taşıyor. Özellikle önem verdiğimiz, istihdama ve üretime yönelik kurslarımız var. Ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik kurslarımızla OSB’deki tekstil fabrikamızda istihdam olanağı bulabilmekteler" diye konuştu.

Okuma yazma kursuna geldiğini dile getiren Mizgin Furat (28), "Çok da memnunuz. Daha önce babam göndermediği için şuan gelebildim. Çünkü herhangi bir yere gittiğim zaman okuma yazmam olmadığı için çok sıkıntı çekiyorum. Bu yüzden geldim. Hocalarımıza böyle bir imkan sundukları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Okuma yazma öğrenmek için kursa geldiğini aktaran Pakize Kurt (63), "İnsan bazen kendini ifade edemiyor. Çok mutluyum. Birkaç kelime öğrensem bana kardır. Bizim zamanımızda okulda pek yoktu. Kimse bu kadar bilgili değildi. Onun için gidemedik. Şimdi bir tabela okusak yeter" ifadelerini kullandı.