Kurdun saldırısını köpekler önledi  

Elazığ’ın Ağın ilçesinde kent merkezine inen kurdun, kümes ve ahırlara saldırısını köpekler önledi.

Olay dün akşam saatlerinde Ağın ilçe merkezinde yaşandı. Dağlarda yiyecek bulamayan bir kurt, yemek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Bir vatandaşın evinin önüne gelen kurdun kümes ve ahırlara girmesini sokak köpekleri önledi.

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, dün akşam saat 20.00 sularında kurdun şehre indiğini, köpeklerin kurdu boğduğunu söyledi. Uslu, “Havaların soğuması ile hayvanların yiyecek bulamaması nedeni ile şehre iniyorlar. Sürü sahiplerine, vatandaşlara duyarlı olmalarını öneriyoruz” dedi.

Kurdun evinin önüne kadar geldiği Eyüp Yıldız isimli vatandaş da hayvanın bir süre evinin önünde dolandığını ardından köpeklerin onu sıkıştırıp boğduğunu söyledi.