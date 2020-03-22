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Giriş Tarihi : 22-03-2020 20:56

Kur’an kursları uzaktan eğitime başladı  

Elazığ Müftülüğüne bağlı hafızlık Kur'an kurslarında uzaktan eğitim başladı.  

Kur’an kursları uzaktan eğitime başladı  

İl Müftülüğü tarafından hafızlık Kur’an kursları korona virüsü tedbirleri kapsamında eğitime ara verdi. Kurslarda bunun üzerine  uzaktan eğitime başlandı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, “Kur'an kurslarımızda iki hafta boyunca 16-29 Mart arası tatil edilmişti. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafızlık Kur'an kurslarımızda eğitime ara verilmesi sonrasında uzaktan eğitim yoluyla hafızlarımızın ezberlerini dinlemeye devam ediyoruz. Elazığ’da bulunan Altınçevre, Harput Hacı Hamdi Başaran, Abdullah Nazırlı ve Haydar Baba Hafızlık Kur'an Kurslarındaki öğrencilerimiz hocalarıyla telefonla görüntülü olarak derslerini dinletmeye devam ediyor. Korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerimize çekildiğimiz bu süreçte öğrencilerimizin ders kaybı yaşamaması için Kur'an kursu hocalarımız elinden gelen gayreti göstermektedirler. Bu anlamda hocalarımıza, öğrencilerimize ve hassasiyet gösteren öğrenci velilerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim en kısa zamanda bu zor günleri atlatmamızı nasip etsin” dedi.

ETİKETLER: elazığ kuran kursu kuran kursu uzaktan eğitim
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