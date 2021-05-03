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  • Kuraları çekilen 431 konutun anahtarları teslim edilecek  
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Giriş Tarihi : 03-05-2021 16:16   Güncelleme : 03-05-2021 16:16

Kuraları çekilen 431 konutun anahtarları teslim edilecek  

Elazığ’da kuraları çekilen 431 konutun anahtar tesliminin yarından itibaren başlayacağı bildirilirken, 45 gün içinde teslim almayanların hak sahipliğinin iptal edileceği duyuruldu.  

Kuraları çekilen 431 konutun anahtarları teslim edilecek  

Valilikten yapılan açıklamada “İlimizde 24.01.2020 tarihinde gerçekleşen deprem sonrası Elazığ merkez mahalleleri ve Yurtbaşı Beldesi'nden hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutları tamamlanarak 05.03.2021 ve 09.04.2021 tarihlerinde kura çekimleri yapılmıştır. Kura çekimleri sonucu  Çatalçeşme 1. Etap konutlarına isimleri çıkan vatandaşlarımıza konutlarının teslimatı 04.05.2021 - 18.06.2021 tarihleri arasında  Çatalçeşme 1. Etap B 20 Blok'da gerçekleşecektir. Konutlarını 45 günlük sürede teslim almayan vatandaşlarımızın hak sahipliği yasal olarak iptal edilecektir" denildi.

Öte yandan merkez mahallelerde  299, Yurtbaşı Beldesi’nde ise hak sahibi olan  132 olmak üzere toplamda 431 kişiye anahtar teslimi yapılacağı aktarıldı.

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