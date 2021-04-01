‘Kura çekildi ama evlerin nereye yapılacağına bile karar verilmedi’

Maden Esnaf Odası Başkanı Şevket Geze açıklamalarda bulundu.

Geze; “150 tane TOKİ konutu yapılacaktı ilçemize. Ben kendim de yazıldım ve TOKİ evlerinin kuralarımız çekildi. Ama bir buçuk yıldır bekliyoruz. Başvurumuzu yapmışız. Ama TOKİ evlerinin nerede yapılacağını bile belli değil”.

“ŞUANDA MADEN’E GİRİŞ-ÇIKIŞ YOK”

Maden Esnaf Odası Başkanı Şevket Geze; “Fabrika devletimizin himayesinde olduğu zaman faydası çoktu. Maden’i Maden yapan ETİBANK’tı. 2003 yılında özelleştikten sonra geçmiş Belediye Başkanımız mahkemeye vermesine rağmen, savcılığa suç duyurusunda bulunmasına rağmen fabrika hafriyatını köprünün üst tarafına yığma yaptı. Çok büyük tonajda hafriyat yığınağı yaptılar. Adeta dağın üstüne bir dağ daha koydular. Fazla yükten dolayı zeminde genel bir kayma oldu. Kaymadan dolayı tarihi köprümüz yıkıldı. Diğer köprümüzün de ayaklarını çatlattı. Şuanda Maden’e giriş çıkış yok”.

“MADEN ESNAFINA 11 MİLYON KREDİ DESTEĞİNE BULUNDUK”

Maden Esnaf Odası Başkanı Şevket Geze; “Maden’de 320 esnafımın 212’sini deprem sonrası verilen krediden faydalandırdım. Maden bölgesine 11 trilyon kredi desteğine bulunduk. Elazığ esnafımız borcunu öder borcuna sadıktır. Ama bunu nasıl öder ama bunu sormak lazım. Esnafımız borcunu gününe ödüyor. Devletimiz faizli kredileri bir erteledi. Faizsiz kredileri de faizli erteledi. Erteleme çözüm değil. Bize iş lazım pandemi süreci esnafımızı olumsuz etkiledi. Benim kahveci, lokantacı, servisçi, düğün saloncu ve servisçi esnafımız aylardır iş yapamadı. Yeni iş yapmaya başladılar. Devletimiz bu sektörlere destek vermesi lazım”.

“MADEN İLÇEMİZ ELAZIĞ’IN ÜVEY EVLADI”

Maden Elazığ’ın üvey evladı olduğunu ifade eden Başkan Geze; “Devletimiz Maden ilçesine sahip çıkmasını istiyoruz. Maden ne yapılacaksa yapılsın vatandaşlarımızın psikolojik olarak çaresiz kalmışlar. Vatandaş ne yapılacağını bilmek istiyor” dedi.

“HÜKÜMET KONAĞIMIZIN DURUMU İŞLER ACISI”

İlçenin belediye binası ve hükümet konağının afete maruz kalmış bölgede yer aldığını ifade eden Başkan Geze; “Şuanda hükümet konağımızı görseniz içler açısı, tüm kurumlar eski üç katlı sağlık ocağımızda hizmet veriyor. Acil olarak ilçemize bir hükümet konağı yapılması gerekiyor. Polis lojmanlarımız yıkıldı. Polis lojmanları yapımını programa da aldılar ama yapmadılar. Sözde ihale aşamasında hala yapılmasını bekliyoruz”.