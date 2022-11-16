Kupası açılarak kaza yapan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti   

Elazığ’da kupa kısmının açılmasıyla çocuk parkına dalan kamyonetin sürücüsü, hastanede 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 5 gün önce Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (48) yönetimindeki 23 AJ 470 plakalı kamyonet, kupasının açılması sonucu yaklaşık 150 metre sürüklenerek çocuk parkına daldı. Şans eseri parkta çocukların olmadığı kazada, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yılmaz, hastanede 5 gündür süren yaşam savaşını bugün kaybetti.