Kumru yuvası için sobayı yakmıyor 

Elazığ'da iki kumru, oto elektrik dükkanında bulunan soba borusuna yuva yaptı.

Elazığ’da yaklaşık 1 ay önce soba borusunun üzerine yuva yapan iki yavru kumru nedeniyle soba yakmayan sanayi esnafından oto elektrik ustası Ersin Polat, ''Hemen her sene geliyorlar. Bu sene ikinci defa geldiler. Yuva yaptı ve kış ayına denk geldiği için yuvayı bozmak istemedik. Sobayı yakmıyoruz, montlarımızla çalışıyoruz'' dedi.

Elazığ sanayi sitesinde elektrik ustası olan Ersin Polat’ın işlettiği dükkandaki soba borusuna yaklaşık 1 ay önce kumru yuva yaptı. Her sene düzenli olarak gelen kumrular bu yıl iki defa geldi. Kumrular, dükkandaki soba borusunun üzerine yuva yaptı. İki tane yavru kumru için yuvayı bozmayan Polat, havaların sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Elazığ’da sobayı yakmıyor. İki çırağıyla birlikte montlarını giyerek çalışan Polat, kumruların yuvalarından uçmasını beklediklerini, aksi takdirde kış boyunca soba yakmayacaklarını kaydetti.

Kumrunun yuvasına zarar vermemek için sobayı yakmadıklarını belirten Polat, ''Hemen her sene geliyorlar. Bu sene ikinci defa geldiler. Kış ayına denk geldi. Biz de baktık ki sobanın borusu üzerine yuva yapmışlar, yıkmadık. Büyüyüp uçmalarını bekliyoruz. Bu soğukta soba yakmıyoruz. Şu anda iki yavru var. Yuva yapıyorlardı açıkçası yuva yapamıyorlardı, biz de yardımcı olduk. Yuvayı yaptı ve dediğim gibi kış ayına denk geldiği için bozmak istemedik. Sobayı yakmıyoruz, montlarımızla çalışıyoruz” diye konuştu.