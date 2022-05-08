Kumru için bir odayı değiştirip ve pencereyi iptal ettiler

Balcı ailesinin penceresine bir kumru yuva yaptı.

Elazığ’da pencereye yuva yapan kumrunun rahatsız olmaması için çocuk odasını kilere çeviren Balcı ailesi, odadaki pencereyi de kullanmıyor. Kumrunun rahatsız olmaması için ellerinden geleni yapan aile, kuşun önünden yemini ve suyunu da eksik etmiyor.

Elazığ’ın merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde ikamet eden Balcı ailesinin penceresine bir kumru yuva yaptı. Kumrunun çocuk odasının penceresine yuva yaptığını gören Burcu Balcı, eşiyle konuştuktan sonra kuşun rahatsız olmaması için odayı değiştirmeye karar verdi. Çocuk odasını kilere çeviren aile, odayı havalandırmak için bile pencereyi açmazken, odanın ışığını ve perdeyi de kullanmamaya başladı. Örnek bir davranış sergileyen aile, yumurtalarının üzerinde yatan kumrunun rahatsız olmaması için ellerinden geleni yapıyor. Bu duruma en çok sevinenlerden birisi ise evin en ufak bireyi 2,5 yaşındaki Zeynep Feray oldu.

Kumrunun yuva yaptığı odanın daha önce çocuk odası olduğunu aktaran Burcu Balcı, “Sonra baktım ki bir tane kumru yuva yapmaya geliyor. Ben de eşimle konuştum. Kuş bizden rahatsız oluyor dedim. Bu odamızı kiler haline çevirdik. Sonra kuş yumurta yaptı. Rahatsız olmasın diye burayı kapalı bir hale getirdik. Ona ekmek kırıntıları, su veriyorum. Bulgur pilavı bile verdim. İlk başta bizden çok rahatsız oluyordu. Sonra burayı kiler yaptıktan sonra olmadı. Kilo almaya başladığı ve yumurtladığı zaman da kaçmadı. Kumru için hem odayı hem de camı iptal ettik. Her şey o rahatsız olmasın diye. 2,5 yaşında bir tane kızım var. O da çok sevdi. Ona da ara sıra gösteriyorum. O da çok mutlu oluyor, arkadaşlarına bile anlatıyor. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Çok da güzel oldu. Bize değişik bir anı kattı” dedi.