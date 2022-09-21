AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığspor’u ziyaret etti.

Bulut; “Elazığspor önemli ve kritik bir dönemden geçiyor. Geçen yıl son ana kadar ligde kalma mücadelesi verdik. O süreçte kulübümüzü bir an için olsun yalnız bırakmadık.

Kulübümüzün genç ve dinamik bir yönetim kurulu var. Serkan Çayır gibi niyeti halis ve futbolun içinden gelen bir kardeşimiz var. Yönetimin uyumu mutlaka başarı getirecektir. Buna yürekten inanıyorum. Takımımız iyi gidiyor. Takımımızın mali ve teknik altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımız davam ediyor. Tüm bu süreçleri Belediye Başkanımız ile Elazığspor Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile birlikte yürütüyoruz.

Yakın zamanda stadyumumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Açılış için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Yeni stadyum yeni bir heyecan getirecektir.

Ev sahipliklerinden ve içtenliklerinden dolayı Kulüp Başkanı Serkan Çayır’a ve As Başkan Mustafa Şerifoğulları’na teşekkür ediyor, başarılar diliyorum"dedi.