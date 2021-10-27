‘Küçük esnafta yapılan alış verişlere taksit imkanı sunulsun’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, küçük esnafın çok zor durumda olduğunu ifade ederek esnafın sorunları odanın düzenlediği fuarlarla çözemeyeceğini söyledi.

“FUARLARIN KÜÇÜK ESNAFA FAYDASI YOK”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası tarafından düzenlenen fuarların küçük esnafa faydasının olmadığını ifade eden Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, “Tabi ki festivaller, fuarlar ve tanıtım günlerinin illerin tanıtımı için önemli biz bu tür organizasyonlara karşı değiliz. Ama odamız tarafından desteklenen il dışındaki fuarların küçük esnafa faydası yok. Sadece 30-40 tane büyük firmamıza faydası oldu. Bu tarafta odamıza kayıtlı 3 bine yakın esnafa faydası yok. Ben fuarlara destek olan yöneticilerimize sormak istiyorum; kaç tane bakkal, kaç tane manav, kaç tane kuruyemişçi esnafımız fuarlara gidebildi.”

“ESNAFIMIZA KALICI ÇÖZÜMLER GEREKİYOR”

Erkal; “Küçük esnafımız iş yapamıyor. Vergilerin altında eziliyor bunun için esnafımızın kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Göstermelik ve sadece basına çıkmak için yapılan faaliyetler esnafımızın sorunlarını çözmüyor. Esnafımıza kalıcı çözümler gerekiyor. Esnafımızı rahatlatacak projeler üretilmelidir. Mahalle arasındaki esnaflarımıza aylardır odadan bir temsilci gitmemiş. Sorunu var mı, yok mu diye sorulmamış. Sadece esnafımız aidat ödeme için ve oy için hatırlanmış. Seçime sayılı günler kaldı esnafımıza ziyaretler başlar. Ama esnafımız artık bazı şeylere dur demek istiyor. Oydan oya hatırlanmak istenmiyor”

“TAKSİK İMKANI, KÜÇÜK ESNAFA DÖNÜŞ SAĞLAR”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, “Küçük esnaftan yapılan alış verişlerde bankalarımız en az 3 taksit imkanı sunsa küçük esnafımıza dönüş olacaktır. Devletimiz bu konuda mutlaka çalışma yapması lazım. Bu zor yapılacak bir çalışma değil. Bankalar, küçük esnaftan yapılan alış verişe en az 3 taksit yapma imkanı sunsa küçük esnafımız ulusal marketle mücadele etme şansı yakalayacaktır. Biz göreve gelmeden esnafımız için mücadele ediyoruz Allah nasip eder başkan olursak esnafımız için gece gündüz çalışacağız” dedi.