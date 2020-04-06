Küçük esnaflarla ilgili yeni karar

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle işyeri kapanan küçük esnafa dönük ek karar aldıklarını duyurdu.

KALDIRIM: GELİR ARTIRICI MODELLERİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Aldığımız ek karar gereği; Koronavirüs salgını nedeniyle işyeri kapanan küçük esnafa dönük ilgilisine göre TSO, Esnaf Odaları, Ticaret Borsası vb. kuruluşlar tarafından destekleme, eşleştirme, işbirliği programları ve gelir artırıcı modellerinin uygulanmasına karar verilmiştir” dedi.