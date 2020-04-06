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Giriş Tarihi : 06-04-2020 16:21

Küçük esnaflarla ilgili yeni karar

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle işyeri kapanan küçük esnafa dönük ek karar aldıklarını duyurdu.

Küçük esnaflarla ilgili yeni karar

KALDIRIM: GELİR ARTIRICI MODELLERİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Aldığımız ek karar gereği; Koronavirüs salgını nedeniyle işyeri kapanan küçük esnafa dönük ilgilisine göre TSO, Esnaf Odaları, Ticaret Borsası vb. kuruluşlar tarafından destekleme, eşleştirme, işbirliği programları ve gelir artırıcı modellerinin uygulanmasına karar verilmiştir” dedi.

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