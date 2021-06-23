‘Küçük esnaf zor günler geçiriyor’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, küçük esnafın zor günler geçirdiği ifade ederek küçük esnafın BAĞ-KUR primlerinde indirime gidilmesi gerektiğini ifade etti.

“ESNAFIMIZIN MADDİ KAYBI ÇOK”

Başkan Adayı Özer Macit; “Odamıza kayıtlı ve diğer küçük esnaflarımız çok zor günler geçiriyor.2020-2021 yılı Elazığ esnafı için maddi kayıbım olduğu yıllar oldu.2020 yılında ilimizde yaşanan deprem ve ardından yaşanan pandemi süreci esnaflarımızı olumsuz şekilde etkiledi. Odamıza kayıtlı esnaflar pandemi sürecinde belli saatlerde açık olsa da istenilen düzeyde iş yapamadı. Ulusal marketler esnaflarımızı olumsuz şekilde etkiliyor. Ama konuda hala Devletimiz tarafından gerekli adımlar atılmadı. Biz esnaflar olarak bu adımın atılması bekliyoruz”

“BAĞ-KUR PRİMLERİ ÇOK YÜKSEK”

BAĞ-KUR primlerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Başkan Adayı Özer Macit; “Küçük esnafımız 1000 TL’nin üstünde prim ödüyor. Bunun yanında büyük firmalarda aynı parayı ödüyor. Bu konuda çok büyük bir adaletsizlik var. Kesinlikle küçük esnafın primlerinde düzenleme yapılması gerekiyor. Çoğu esnafımız, primleri ödemekte zorlanıyor ve ödeyemeyen esnaflarımız var. Pandemi sürecinde Devletimiz primleri almaması gerekiyordu. Esnaflarımız yıllarca prim ödeyip emekli olduklarında çok düşük emekli maaşı alıyor. Yıllarca prim ödeyen esnaflarımız emekli olduktan sonra yine çalışmak zorunda kalıyor. Çalışmasa geçim yapamayacak çünkü. Devletimiz esnafımıza sahip çıkması gerekiyor”.

“DESTEKLERDEN ESNAF AYRIMI YAPILMAMALIYDI”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Devletimiz tarafından en son verilen desteklerden tüm esnafımız yararlanamadı. Esnafımıza can suyu olacak bu yardımlardan tüm esnaflarımız yararlanmalıydı. Destekler başvuruları 25 Haziran’da sona erecek bu süre uzatılıp tüm esnafların başvurması sağlanmalıdır” dedi.