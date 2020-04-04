Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Korona virüs salgını dolayısıyla besin bulmaları güçleşen sokak hayvanları için park ve bahçelerde bulunan kedi ve köpek evlerine mama bırakıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde çağrıda bulunarak, “Küçük dostlarımızı unutmayalım. Onlar için kapı önlerimize koyacağımız bir kap mama, bir kap su hayat demektir. Lütfen bu konuda büyük bir hassasiyet sergileyelim.” dedi.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle toplum olarak zor bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Korona virüsle toplum olarak birlik ve dayanışma içinde zorlu bir mücadele veriyoruz. Elbette bugünlerde salgından korunmak amacıyla alacağımız en önemli tedbirlerin başında evde kalmak geliyor. Bizler evlerimizde kalarak yarınlarımızı korurken küçük dostlarımızı unutmayalım. Onlar için kapı önlerimize koyacağımız bir kap mama, bir kap su hayat demektir. Lütfen bu konuda büyük bir hassasiyet sergileyelim. Bu zor günlerde küçük dostlarımızı açlıkla baş başa bırakmayalım. İnanıyorum ki alacağımız tedbirler ve dayanışmayla Korona virüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağız.” dedi.

KORONA VİRÜSLE MÜCADELE EDEN EKİPLER KÜÇÜK DOSTLARIMIZI UNUTMADI

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle Elazığ’ın dört bir yanındadezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürürken sokak hayvanlarını da unutmadı.