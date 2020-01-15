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Asayiş
Giriş Tarihi : 15-01-2020 14:18   Güncelleme : 15-01-2020 15:41

Kucağında çocuğuyla adliyeye sevk edildi

Polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kucağında çocuğuyla adliyeye sevk edildi

Elazığ’da dilenci kılığında girdiği bir evden 2 bin 700 TL ve ziynet eşyaları çaldığı belirlenen kadın polis tarafından yakalandı. Daha önceden de 11 ayrı hırsızlıktan kaydı bulunan kadının adliyeye sevk edilirken, kucağında 2 yaşlarındaki çocuğun bulunması ise dikkat çekti.

Hırsızlık olayı, 6 gün önce merkezde bir apartman dairesinde meydana geldi. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine ev sahibi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri,çevrede güvenlik kameralarından yaptığı araştırmada şüphelinin F.K. isimli bir kadın olduğunu belirledi. Dilenci gibi  dolaştığı ortaya çıkan şüpheli kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan kadının girdiği evden 2 bin 700 TL, 2 adet altın bilezik ile 1 adet tektaş yüzük çaldığı öğrenildi.

Hırsızlık suçundan 11 ayrı kaydı bulunduğu ortaya çıkan şüpheli bugün emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadının 2 yaşındaki çocuğunun kucağında olması da dikkat çekti.

ETİKETLER: elazığ hırsızlık elazığ hırsızlık haberleri
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