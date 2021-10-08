Kuaförler Odası’ndan Urfa Sıra Gecesi programı

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası üyelerine ‘Urfa Sıra Gecesi’ programı düzenleyecek.

Daha önce birçok etkinliğe imza atan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, 10 Ekim Pazar Günü saat 18.00’de Doubletree BY Hilton Otel’de tüm üyelerine yönelik ücretsiz ‘Urfa Sıra Gecesi’ programı düzenleyecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, tüm üyelerini ‘Urfa Sıra Gecesi’ programına davet ederek programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI PROGRAMA BEKLİYORUZ”

Başkan Nizamettin Türkoğlu; “Kısa bir süre önce bayan kuaförlerimize yönelik bir seminer ve eğlence programı düzenlemiştik. Erkek kuaförlerimizin de çok talebi olunca bizlerde kendilerine söz verdik en kısa sürede erkek kuaförlerimize yönelik program düzenleyeceğimize. Çok şükür programımızı gerçekleştiriyoruz. Urfa Sıra Gecesi olunca bayan kuaförlerimizden çok talep oldu. Bizde karar alarak tüm üyelerimize program yapmaya karar verdik. Erkek kuaförlerimiz, bayan kuaförlerimiz ve güzellik salonlarımız programımıza davetlidir. Bu etkinlikten kesinlikle üyelerimizden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bir söylenti var, Kuaförler Odası böyle bir gece düzenliyor meslektaşlarından ücret alacak mı diye hayır kesinlikle hiçbir şekilde üyelerimizden ücret almayacağız. Benim ikinci dönem başkanlığım, şimdiye kadar hiçbir etkinliğimiz de esnaflarımızdan hiçbir ücret almadık ve almayacağız.10 Ekim Pazar günü akşam saat 6’da Doubletree BY Hilton Otel’de gerçekleştireceğiz program çok güzel atmosferde gerçekleştirileceğiz. Urfa Sıra Gecesi eğlence programımıza tüm meslektaşlarımızı davet ediyorum” dedi.