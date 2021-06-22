Kuaförler Odası’ndan bayan kuaförlerine eğitim

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası bayan kuaförlerine yönelik eğitim düzenlendi.

Şimdiye kadar esnafları için birçok eğitime imza atan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, bayan kuaförlere yönelik kalıcı makyaj, cilt bakımı ve kaş kontürü eğitimi verdi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlen eğitime Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası yönetim kurulu üyeleri ve bayan kuaförler katıldı.

Güzellik uzmanı eğitmenleri Gökçen Gökçe, Şevval Özçelik ve Onur İşim tarafından kalıcı makyaj, cilt bakımı ve kaş kontürü eğitimi verildi.

“BU TÜR ORGANİZASYONLARI DÜZENLEMEK İÇİN ÇOK MÜCADELE EDİYORUZ”

Programda açıklamalarda bulunan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, eğitmenlere ve eğitime katılan esnaflara teşekkür etti.

Başkan Türkoğlu; “Bugün Malatya’dan Gökçen hanım, Şevval hanım ve Onur İşim ilimize gelerek meslektaşlarımıza; kalıcı makyaj, cilt bakımı ve kaş kontürü eğitimi verdiler. Biz, eğitmenleri esnaflarımıza getirmek için mücadele ediyoruz. Gönül isterdi ki soluna tüm kuaför ve tüm güzellik salonlarının olmasını temenni ederdim. Maalesef katılım sayımız isteğimiz kadar değil. Bunun içinde esnaflarımıza biraz kırgınlığım var. Biz bu organizasyonu düzenlemek için çok mücadele ediyoruz. Esnaflarımız bu programlara katılmış olsaydılar çok mutlu olurduk. İnşallah eğitim gelen meslektaşlarımıza faydalı olur. Eğitim veren hocalarımız Türkiye’de tanınmış insanlar. Ben eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.