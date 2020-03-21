Kuaförler dezenfekte edilip ve ilaçlandı

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası üyelerinin işletmelerini dezenfekte ederek ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Dünyada görünen korona virüsü ülkemizde de görülmeye başlanmasının ardından Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, bir ilaçlama firmasıyla anlaşarak üyelerinin işletmelerini dezenfekte ederek ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İlaçlama çalışmasından üyelerden ücret temin edilmedi.

Yapılan dezenfekte ederek ilaçlama çalışmalarını takip eden Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Ülke olarak zorlu geçen süreci en kısa sürede atlatacaklarına inandıklarını ifade ederek üyelerinin hepsinin işletmelerini dezenfekte ve ilaçladıklarını söyledi.

Başkan Türkoğlu: “Ülke olarak zorlu günler geçiriyoruz. Korona virüsü tüm Dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Bizlerde oda olarak virüse karşı önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Virüsün yanında ilimizde 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 depremde esnaflarımız çok mağdur olmuştu. Şimdide virüsle mağdur oluyorlar. Bizler meslek olarak en riskli grubun içinde yer alıyoruz. Bizler oda olarak esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın olumsuz bir şeyle karşılaşmaması için önlemlerimizi alıyoruz. Oda olarak bir firmayla anlaşarak üyelerimizin işletmelerini dezenfekte ederek ilaçladık. Üyelerimizden hiçbir şekilde ücret talep etmedik. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatacağız.”