Kristal Elma’da bir ilk!

Türkiye’nin en büyük reklam ödülleri kristal elma ödül töreni, pandemi sonrası ilk kez bu yıl düzenlenecek.

Türkiye Reklamcılar Derneği tarafından her yıl düzenlenen, Türkiye’nin en başarılı reklam ajansı ve reklam kampanyalarını ödüllendiren Kristal Elma, ödül törenini geçtiğimiz yıl COVID-19 nedeniyle dijital ortamda düzenlemişti. Pandemi sonrası ilk kez yüz yüze düzenlenecek ödül töreninde yarışma tarihinde bir ilk olarak Elazığ’dan bir ajans da olacak.

DOĞU ANADOLU TARİHİNDE BİR İLK!

1988 yılından beri her yıl düzenlenen yarışmada Doğu Anadolu tarihinde bir ilk yaşanıyor. Bugüne kadar sadece büyükşehirlerdeki reklam ajanslarının katıldığı yarışmaya, bu yıl Elazığ’dan Kreactif Medya da katılıyor.

Daha önce sayısız ulusal ve uluslararası ödülü şehrimize kazandıran Kreactif Medya, Kristal Elma’ya 4 ayrı işle katıldı. 4 tasarımı da finale kalan ajans final sahnesinde yer almak için gün sayıyor.

Elazığ’a profesyonel reklamcılık anlayışını getiren ilk ajans olan Kreactif Medya, 11 Kırmızı Tasarım Ödülü, 16 Ambalaj Ayyıldızları, 3 AsiaStar, 9 A’ Design ödülüyle Doğu Anadolu’nun tek ödüllü ajansı olma özelliğini de taşıyor.

18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan ödül töreni öncesinde görüştüğümüz ajans başkanı ve yaratıcı yönetmeni Oktay Aydın; bir Elazığlı olarak Elazığ’ı ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmenin her şeyin ötesinde bir haz olduğunu, başarılarının ulusal mecralarda tescillenmesinin ise çalışma arzusunu artırdığını ifade etti.