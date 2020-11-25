‘Krediler ertelensin’

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Tarhan açıklamalarda bulundu.

Başkan Tarhan; “50.000 TL’lik krediler deprem için verilen kredilerdi 3-5 içinde esnafların işleri normale döner ve ödemeler yapılır düşünülüyordu. Ancak deprem akabinde gelen pandemi süreci birlikte tüm dengeler bozuldu. Düşünün deprem üzerinden sekiz ay geçti normal şartlarda şimdiye kadar yıkımların bitmiş olması gerekiyordu. Birçok şeyin bitmiş olması gerekiyordu. Pandemi süreci ve kısıtlamaların dolayı süreç uzadı hasarlı binaların yıkımına yeni hız verildi pandemi süreci devam ediyor. Esnafımız hala eski işlerini yapamıyor. Esnaflarımıza verilen kredilerin ödeme süreleri geldi. Ama esnaflarımızın kredileri ödeme gücü yok şuanda bunun için devletimizden mümkünse esnaf kredilerinin ertelenmesini istiyoruz”

“SORUNLARI KONUŞALIM”

Tarhan; “Elazığ sahipsiz değildir Elazığ’ın sahibi Elazığ’da yaşayanlardır. Elazığ’da sıkıntı var mı var. Sahipsiz kelimesi doğru kullanılmış bir cümle değildir. Dediğim gibi Elazığ’da sıkıntılar var. Önemli olan bu sıkıntıları tespit etmek ve gidermektir. Nedir mi sıkıntılar; deprem sürecinde yaşanan sıkıntılar, esnaflarımızın sıkıntısı var, vatandaş düzeyinde sıkıntılar var, işsizlik anlamında sıkıntılar var, Elazığ’ın sahibi var mıdır yok mudur tartışılacağına, Elazığ’ın sıkıntıları nelerdir bunları konuşmamız lazım bence”dedi.