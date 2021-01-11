‘Krediler ertelenecekse sektöre göre olmalı’

Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz açıklamalarda bulundu.

Turan Kurnaz; “Oda başkanlarımızla kredi ödemelerinin ertelenmesini istişare ediyoruz. Bazı sektörler pandemi sürecinde fazla etkilenmedi. Bazı sektörlerimiz çok etkilendi. Bunlar kahveciler, servisçiler ve kantinciler çok etkilendi. Bunların kredi ödemeleri ertelenmeli ama işi olan fazla etkilenmeyen esnaflarımızın kredileri ertelenmesin bence. Ama gönül ister devlet ertelesin ama öyle bir imkân yok. Şimdi deprem öncesi krediler bir yıl ertelendi, faizsiz krediler ertelendi. Biz esnafımıza nasıl kredi vereceğiz. Buranın aylık giderini ve sekiz tane çalışanın giderlerini nasıl döndüreceğiz. Mağdur esnafın kredisi ertelenmeli etkilenmeyen esnafın kredisi niye ertelensin bakkal bu süre zarfında etkilendi mi? kamyoncu esnafı etkilen mi? Etkilenmedi. Kahveciler, servisçiler ve kantinciler en çok etkilen sektörler oldu”.

“ELAZIĞ YENİ KOOPERATİF KURULMAZ”

Başkan Kurnaz; “Elazığ’da yeni kooperatif kurulma imkânı yok. Eğer biz ihtiyacı karşılayamasak kooperatif kurulur. Bize şuanda devlet para yetiştiremiyor. Genel merkezimiz kooperatif kurulumunu kabul etmedi. Şehir merkezinde iki kooperatifimiz var sanayi sitesinde bir kooperatifimiz var. İlçelerde kurulur mu bilmem ama şehir merkezinde kooperatifin yeterli olduğunu düşünüyorum. Elazığ’da yeni kooperatif kurulumunda yana değilim. Zaten kurulamaz da çünkü bütün üyelerin kaydını aldık. 750 üye bulup ta kooperatif kurulamaz. Bence Elazığ’da kooperatif sayısı yeterlidir” dedi.