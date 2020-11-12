‘Kredi ödemeleri ertelenmezse olumsuz sonuçlar doğurur’

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Elazığ’da yaşanan deprem sonrası esnaflara verilen kredilerin mutlaka ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini ifade ederek “Kredileri ödemelerin ertelenmemesi durumunda birkaç ay sonra esnafımız açısından hem ekonomik hem de psikolojik açıdan zor bir sürecin yaşanmasına neden olacak” dedi.

“TÜM KESİM KREDİLERİN ERTELENMESİNİ İSTİYOR”

Başkan Ulaş; “Ülkemiz ve Elazığ depremden önce iki yıl krizle uğraşıyordu. 24 Ocak'ta ilimizde yaşanan büyük depremin ardından pandemi süreci esnaflarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Devletimiz bu süreçte esnaflarımıza farklı periyotlarda krediler verdi. Alınan kredilerin ödemesi başladı ancak ödemesini yapamayan veya ödemesi gelmeyen esnafımızın da ödemeyi yapamayacağını söylüyor. İlimizde esnaf odalarımız ve STK’larımız deprem sürecinde alınan kredilerin ertelenmesini istiyor. Deprem sonrası verilen krediler ve sonrası yaşanan pandemi süreci nedeniyle esnaflarımız eski işlerini yapamadı. Onun için esnafların kredileri ödeme gücü yok şuanda”.

“ESNAFIMIZ ZOR DURUMDA”

Şu anda siftah etmeden dükkânlarını kapatan esnafların olduğunu dile getiren Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş; “Bu süreçte kredilerin ödemesi çok zor olacak. Sicili bozuk olmayan esnaflarımız bu süreçte kredilerin ertelenmemesi durumda ödemeyince sicilleri bozulacak bu durumda ileriki süreçlerde çok büyük sıkıntılar yaşatacak. Esnafımız kredisini ödemeyince hacizlik durumlar ortaya çıkacak. Bu durumda esnafımız açısından hem ekonomik hem de psikolojik açıdan zor bir sürecin yaşanmasına neden olacak”.

“KREDİ ÖDEMELERİ EN AZ BİR YIL ERTELENMELİ”

Başkan Ulaş; “Yetkilerden ricamız Elazığ’da kullanılan kredilerin tamamını en az bir yıl ödemelerinin ertelenmesini istiyoruz. Kredilerin ertelenmesi bizler için bir umut olabilir. İlerisi için umutluyuz. Elazığ olarak umut ediyoruz ki bu talebimiz gerçekleşir. Bu talebimiz gerçekleşmezse herkesin çok iyi bilmesi gerekir ki birkaç ay sonra çok büyük olumsuzluklar meydana gelecek.

“NET BİR BİLGİ YOK”

Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş; “Geçen günlerde Sayın Valimiz Erkaya Yırık esnaf odalarımızı ziyaret ettiğinde kendilerinden taleplerde bulunduk. Ticaret Sanayi Odası Başkanımızda bu süreci takip ediyor. Kredi ödemeleri ertelenme konusunda bir çalışmanın olduğu duyduk ama net bilgi yok. İnşallah ben kredilerin erteleneceğini umut ediyorum” dedi.