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Ekonomi
Giriş Tarihi : 28-12-2019 08:46

Kredi kartı kullananlara sevindirici haber

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranlarında indirim yaptı.

Kredi kartı kullananlara sevindirici haber

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranında indirim uyguladı.  

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde 1,60 olarak uygulanan aylık azami akdi faiz oranı 1,40’a düşürüldü.

Ayrıca, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1,42 olarak belirlendi. 

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