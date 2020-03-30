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Ekonomi
Giriş Tarihi : 30-03-2020 20:19

Kredi kartı borcu olanlar dikkat!

BDDK, yeni tip korona virüs  nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi. Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandığını duyuruldu.

Kurul kararı ile alınan kararlarda, bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi. Kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.

ETİKETLER: kredi kartı kredi kartı borç
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