Köyün çevresi yüksek gerilim direkleriyle doldu

Elazığ’ın Keban ilçesinde bir köyün çevresinde çok sayıda yüksek gerilim hattını taşıyan direkler ile gelişi güzel bırakılan kayalar vatandaşları tedirgin etti.

İlçeye bağlı Bayındır köyü sınırları içerisinde bulunan çok sayıda yüksek gerilim hatlarını taşıyan metal direkler dikildi. İlçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan 32 haneli köyün sakinleri, tarlalarına dikilen elektrik direklerinin ciddi sorun teşkil ettiğini belirtti. Birçok kez başvurmalarına rağmen ilgililerden olumlu yanıt alamayan köy halkı, gelişi güzel bırakılan büyük kayaların tehlike oluşturduğunu belirterek, biran önce en azından bunların ortadan kaldırılmasını istedi.

Köylerindeki sorunlara çözüm aradıklarını dile getiren Köy Muhtarı Bayındır, “Danışılmadan buraya kadar indiler. Köyün durumunu görüyorsunuz, tarlaların içine olduğu gibi direkler dikilmiş. Bugünlerde de telleri takmaya başlarlar. Burada gece gündüz araba çalışıyor. Yapılanlar yapılmış, o kayalardan hiç ummadığımız anda veya kar ve yağmur yağdığında kayalar aşağı geliyor. Bu arabaya da, mala da, insana da zarar verir. Taşlara bir önlem alırlarsa iyi olur. Sonuçta direkleri dikmişler, her şey bitmiş. Bir de köyün arka tarafında bahçelerimiz var. Anayolumuz vardı, tapuluydular yapacağız dediler ama ortada bir şey yok. Dilekçe verdim, karşılığında da bir şey görmedik. Böyle korku içerisindeyiz. Temennimiz bunların bir an önce yapılması” dedi.

Köy sakinlerinden Hamza Tekin ise “Bu direkleri dikerlerken bir çok ikazda bulunduk. Söylediğimizin hiç birini kaale almadılar. Bütün ekili olan tarlalarımız ve ekeceğimiz tarlalarımıza hep zarar verdiler. Köyün her türlü zararı var. Tarlalarımızı ekemiyor biçemiyoruz. 3-4 adamın kaldıramayacağı kayalar olduğu gibi duruyor. Bir yağmur yağdığı zaman veya bir toprak kaymasında düştüğü an adamı yok eder, her şeye zarar” diye konuştu.