‘Köylümüze süt ineği dağıtacağız’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah Akın, Elazığ genelinde seçim çalışmalarına devam ediyor.

Ziyaretleri kapsamında Süt Üreticileri Birliğini ziyaret eden CHP Milletvekili Adayı Akın, süt üreticilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

“KÖYLÜMÜZE SÜT İNEĞİ DAĞITACAĞIZ”

Süt üreticilerimizin problemlerini birinci elden öğrenmek için başkanımız Sayın Halef Ortaç’ı ziyaret ettik. Kendilerine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Süt üreticilerimiz pahalı yem fiyatlarından dolayı süt ineğini kestiler. Şu an çiğ süt üretimi %20 ile %30 oranında düşmüştür. Çünkü elde ettikleri süt parası yem parasını karşılamadı. Şimdi elinden ineğini çıkaranlar bu piyasa şartlarında alamıyor. Çünkü bir inek 100 bin lira. Bunu köylü vatandaşımızın alması zor. Bu yüzden muvaffak olur milletvekili seçilirsem inşallah köylülerimize süt ineği dağıtacağız. Girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Bizim ana meselemiz ilçelerimizi köylerimizin tarım ve hayvancılığını kalkındırmak, çiftçiye, besiciye kazandırmaktır. İlçelerimize inşallah sadece bu alanda değil sanayi ve sosyal alanda da yatırımlar yaparak topyekün kalkınacağız. Milletimizin vergilerini milletimizin cebine koyacağız.”