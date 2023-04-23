‘Köylerimize tüm hizmetleri getireceğiz’

CHP Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah AKIN’ın yoğun saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Merkez köylerini ziyaret edip toplantılar düzenleyen Akın’ın şu ifadelere yer verdi; “İl Başkanlığım döneminde köylerimize büyük önem vererek sorunlarını tespit ettik. İnşallah vekil seçilmem durumunda kanalizasyon ve her türlü alt yapı sorunlarını ortadan kaldıracağız, köy içi yollarını asfalt yapacağız. Tarım ve hayvancılığa en büyük desteği vereceğiz, tarımsal sulamaları tamamlayacağız, yerine göre ücretsiz güneş enerjili sulama sistemi kuracağız. Okullarını, sağlık ocaklarını tekrar açacağız. Özellikle köy sakinlerini kokusuyla, sesiyle, tozuyla rahatsız eden tesisleri ıslah edeceğiz, gerekli önlemleri alacağız. Muhtarlarımızla, köy sakinlerimizle istişareli bir şekilde oturacağız konuşacağız, en doğru hizmeti birlikte getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.” dedi