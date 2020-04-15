15 NİSAN 2020 Çarşamba 08:22
Güncel
Giriş Tarihi : 15-04-2020 07:48

Köylerdeki sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkmaların azalmasının ardından Elazığ'da  köylerdeki sokak hayvanları da unutulmayarak beslenmeye başlandı.

Köylerdeki sokak hayvanları unutulmadı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs nedeniyle tüm tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmaları kısıtlanması ve kent genelinde olduğu gibi köylerde de bir çok kişinin de eve çekilmesiyle yoğunluk azaldı. Bu kapsamda Valilik koordinesinde Elazığ İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan ekipler de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da beslemeye başlandı.

 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, “Hayvanların korana virüs şartlarında zorlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini biliyoruz. İnancımıza göre tüm canlıların yaşamı kutsaldır. İl Özel İdaresi olarak hayvan sevgisine dikkat çekmek ve onların beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla valimizin talimatları doğrultusunda  böyle bir girişimde bulunuyoruz. Bu kapsamda temin ettiğimiz kedi ve köpek mamalarını görev alanımızda bulunan kırsal alanlara bırakmaya  başladık” dedi.

ETİKETLER: elazığ sokak hayvanları elazığ köy sokak hayvanları
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA
bakire porno