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Giriş Tarihi : 07-01-2020 09:53

Köylerde kar yağışı etkili oluyor

Kentte hafta sonu başta yüksek rakımlı bölgeler olmak üzere kar yağışı etkili oldu.

Köylerde kar yağışı etkili oluyor

Elazığ’da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 105 köy yolundan 82'si açılırken, 23'ünde çalışmanın sürdüğü bildirildi.  

Hafta sonu kar yağışı nedeniyle kent genelinde 105 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kapalı köy yollarının 82'si açıldı. Merkeze bağlı 1,  ilçelerden Baskil'de 8, Palu'da 2, Sivrice, Maden ve  Kovancılar'da ise 4'er köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Ekiplerin bu köylerin yollarının açılması için çalışma yaptığı aktarıldı.

Öteyandan Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için, Çarşamba gününe kadar yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışının devam edeceğini bildirdi.

ETİKETLER: elazığ kar yağışı elazığ hava durumu
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