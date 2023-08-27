Köye, sürü halinde inen yaban keçileri görüntülendi

Tunceli’de bir köye sürü halinde inen koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi.

Tunceli’de bir köye sürü halinde inen koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi.Tunceli merkeze bağlı Çemçeli köyü Rabat mezrasına inen koruma altındaki yaban keçileri, Erdem Güngören tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Köyün hemen merkezine kadar inerek ağaçlardan dökülen dut kurularıyla karınlarını doyuran yaban keçileri daha sonra ormanlık alana geri döndü.Tunceli’de yaban keçilerinin çok özel bir yere sahip olduğunu ve insanlar tarafından korunduğunu aktaran Erdem Güngören, “Yöre insanı başta yaban keçileri olmak üzere doğaya ve doğada yaşayan canlılara karşı son derece duyarlı. Çektiğim videoda da görüleceği gibi yaban keçileri köy merkezine kadar inip karınlarını rahatlıkla doyurabiliyorlar. Sadece ilimizin değil tüm insanlığın ortak mirası olan bu doğaya ve üzerinde yaşayan tüm canlılara sahip çıkarak onları geleceğe taşımak gerekiyor” dedi.