  • Anasayfa
  • GÜNCEL
  • Köye güvenlik kamerası kurdular, 24 saat takip ediyorlar   
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-01-2023 13:57

Köye güvenlik kamerası kurdular, 24 saat takip ediyorlar   

Keban ilçesi Göldere Köyü Muhtarlığı tarafından  köy içi ve dışına güvenlik kamerası kuruldu.   

Köye güvenlik kamerası kurdular, 24 saat takip ediyorlar   

Elazığ’ın Keban ilçesi Göldere köyü muhtarlığı tarafından köyün çeşitli yerlerine 30 gün kayıtlı güvenlik  kamerası kuruldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Göldere Köyü Muhtarı Hüseyin Turan,“ Köyümüzü koruma ve güvenliği için köyün çeşitli yerlerine 30 gün kayıtlı güvenlik  kameralarının  kurulumu yapılmıştır. Buradaki tek amaç köyün her türlü olumsuzluğa karşı güvenliğidir. Kameralar hizmete girmiştir. Köyümüze hayırlı olsun” dedi. 

AdminAdmin

ETİKETLER: keban keban haberleri