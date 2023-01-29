Köydeki çocuklar ilk sömestr tatillini eğlenerek geçirdi

Elazığ'da daha önce hiç sömestr tatili yapmayan çocuklar, İyilik Yap Kalplere Dokun Gönüllü Yardım ekibinin yaptığı etkinlik sayesinde gönüllerince eğlendi.

Her yaştan gönüllülerden oluşan İyilik Yap Kalplere Dokun Gönüllü Yardım ekibi, 'Köy Çocuklarının Gönüllerine Dokunuyoruz Projesi' çerçevesinde köy köy gezerek çocukların gönüllerine dokunuyor. En ücra köylere giderek okullarda öğrencileri eğlendiren ekip son olarak daha önce hiç sömestr tatili yapmayan çocuklarla buluştu. Palyaço kıyafeti giyen gönüllüler, gün boyunca spor salonlarında şarkılar eşliğinde köy çocuklarıyla oyunlar oynadı. Ekip ayrıca, soğuk kış günlerinde çocukların üşümemesi için mont ve bot hediye etti.

Öğrencilerin gönüllerine dokunduklarını ifade eden İyilik Yap Kalplere Dokun Gönüllü Yardım Ekibi Başkanı Hakan Bakıcı, "Arıcak ilçemizde 4 tane köy okulunu birleştirdik ve öğrencilerle beraber çeşitli oyunlar oynadık. Bu kış şartlarında çocuklarımıza mont ve bot da hediye ettik" dedi.

Ekip üyesi Bahar Büyüköztürk, "Ekip olarak Arıcak ilçemizin daha önce sömestr yapmayıp hiç eğlence görmemiş öğrencilerimize minik de olsa bir eğlence düzenledik. Ayrıca onlara hediye edip onları mutlu ettik" diye konuştu.

Öğrencilerden Hasret Karol, "Abiler ve ablalar bizlere mont ile ayakkabı getirdi. Oyun oynadık, çok eğlendik. Çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Diğer öğrenciler de mutlu olduklarını ve hiç bu kadar eğlenmediklerini söyleyerek ekibe teşekkür etti.