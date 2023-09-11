Köyde kültür merkezi açıldı

Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yapımı tamamlanan Esma Doğan Kültür Merkezi verilen mevlit yemeği ile açıldı.

Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yapımı tamamlanan Esma Doğan Kültür Merkezi verilen mevlit yemeği ile açıldı.Zeray Vakfı tarafından yapımı gerçekleştirilen Elmalı Köyü Esma Doğan Kültür Merkezi, çalışmaların tamamlanması ile açıldı. Açılış etkinliğine Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı Ömer İsen, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılırken Kaymakam Başar ve protokol vatandaşlarla birlikte mevlit yemeğine katıldı.Kaymakam Başar daha sonra kültür merkezinde vatandaşlar ile çay içip sohbet ederken, vatandaşlardan gelen talepleri de dinledi.