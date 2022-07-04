Köy yollarında risk oluşturan kayalar temizleniyor  

Elazığ köy yollarında risk oluşturan kayalar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizleniyor.

İl Özel İdaresi, yatırım programı çerçevesinde başlattığı yol bakım ve onarım çalışmalarını merkez ve ilçelere bağlı köylerde sürdürüyor. Elazığ’ın her bölgesinin gelişimi için kesintisiz bir şekilde hizmetlerini devam ettiren ekipler, köy yollarında risk oluşturan kayaları da temizliyor. Bu çerçevede Kocancılar ilçesi Şenova ile Yamaçova köyleri arasındaki yol güzergahında risk oluşturan kayalar için de çalışma başlatıldı. Yolun, iş makineleriyle temizlenerek güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.