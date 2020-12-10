Köy yolları ulaşıma açıldı  

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 14 köy yolu ulaşıma açıldı.

Dün Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde 5'er, Maden ilçesinde ise 4 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Ulaşıma kapanan yolların açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekterliği tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri çalışma yaptı. Çalışma sonrasında kapanan yollar, ulaşıma açıldı. Kent genelinde kapalı köy yolunun olmadığı bildirildi.