Köy evlerini soyan şüpheliler yakayı ele verdi 

Elazığ’da köy evlerine girerek ne var ne yok çalan şüpheliler, jandarmanın dikkati sayesine yakayı ele verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede Gölköy köyü mevkiinde devriye atan Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir aracı durdurdu. Aracın arka koltuğunda bir adet kazan ve yayık makinesini fark eden ekipler, ardından araçta bulunan B.K. (35), K.B. (37) ve S.B.’yi (38) indirdi. Şahıslar, jandarma ekiplerini inandırmak için malzemeleri B.K.’nin Çalıca köyünde bulunan evinden aldıklarını ve bagajda da malzemeler olduğunu söyleyerek, kendi elleri ile bagaj kapağını açtı. Bagajı kontrol eden ekipler, 3 adet av tüfeği, 1 adet fişeklik, birer adet spiral makinesi, kaynak makinesi, su sayacı, çok sayıda musluk, kablo, pense ve tornavida olduğunu gördü.

Şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, Çalıca köyü sakinlerine bilgi vererek evlerini kontrol etmelerini istedi. Kısa bir süre sonra dönüş yapan köy sakinleri, evlerinin soyulduğunu ifade etti. Bunun üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.