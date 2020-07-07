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Giriş Tarihi : 07-07-2020 18:29   Güncelleme : 07-07-2020 18:29

Kovancılar’da korona vaka sayısı açıklandı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile ilgili alınan tedbirler sürüyor.

Kovancılar’da korona vaka sayısı açıklandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Korona virüse (Covid-19) yakalananların sayısının 16'ya yükseldiği, 3 binanın ise karantinaya alındığı bildirildi.  

Maske kullanımın zorunluğu olduğu kentte Kovancılar ilçesinde son bir hafta içerisinde vaka sayısında ciddi bir artış olduğu öğrenildi. Kaymakamlık tarafından şuana kadar 3 binanın karantinaya alındığı, 16 kişinin testinin ise pozitif çıktığı aktarıldı.

Filyasyon ekiplerinin çalışma yaptığı  ilçede yetkililer, alınan tedbirlere tüm vatandaşları uymasını isteyerek özellikle maske takımına dikkat edilmesini istedi.

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