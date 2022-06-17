Kovancılar’da fırınlar ilaçlandı

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası tarafından Kovancılar ilçesinde bulunan fırınlar ilaçlandı.

Her yıl Kovancılar Esnaf Odası tarafından ilaçlanan fırınlar bu yılda ilaçlandı.İlaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir” dedi.

Başkan Özdoğan, “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz fırınlarda ilaçlama çalışmamızı bu yılda gerçekleştirdik. Odamız tarafından fırınlarımızda haşerelere karşı gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarımızı düzenli olarak devam edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla fırınlarımızda ekmeklerini alabilir ve yemeklerini pişirebilirler. İlçemizde bulunan fırınlarımız hijyen kurallarına titizlikle uyuyorlar ben esnaflarımıza teşekkür etmek istiyorum. Odamızın ve esnaflarımızın önceliği vatandaşlarımızın sağlığıdır. Esnaflarımız ve bizler vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kovancılar Esnaf Odası olarak esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.