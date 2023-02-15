Kovancılar Umut Kervanı ve Yetimler Vakfı deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor

Umut Kervanı Vakfı ve Yetimler Vakfı Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden deprem bölgesine şu ana kadar 10 araçlık yardım gönderdi.

Umut Kervanı Vakfı ve Yetimler Vakfı Kovancılar Şubeleri Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Malatya, Hatay, Adıyam illerine 10 araçlık yardım gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Umut Kervanı Kovancılar Şube Başkanı Resul Yıldırım, depremin yaşandığı ilk günden bugüne kadar sahada olduklarını, yardımları kardeş dernek olan Yetimler Vakfı ile birlikte yürüttüklerini ve Kovancılar halkının bu yardım faaliyetine teveccüh gösterdiğini belirterek şunları ifade etti:

"Deprem bölgelerine gıda, giyim, odun, kömür, soba 10 arabaya yakın yardım gönderdik. Kovancılar halkının yardım noktasında ciddi teveccüh gösterdi. Bizlerde koordineli bir şekilde ihtiyaca göre yardımlarımızı sürdürüyoruz."

Yıldırım yaptıkları yardımdan dolayı hayırseverlere teşekkür ederken, dernek gönüllülerini de göstermiş oldukları fedekarlıktan dolayı tebrik etti.