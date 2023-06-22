Kovancılar esnafına özel hastane indirimi

Kovancılar Esnaf Odası yaptığı protokolle esnaflarına iki özel hastaneden yüzde 20 indirim sağladı.

Elazığ’da faaliyet gösteren 2 önemli özel hastane ile protokol imzalayan Kovancılar Esnaf Odası, esnaflarının yanında olmaya devam ediyor.

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan ve Özel Medikal Hastanesi ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Esra Aytaç protokolle iki özel hastanede esnaflar, poliklinikler ve ameliyatlarda yüzde 20 indirimden faydalanacak.

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Esnaflarımızın faydası olan tüm çalışmaların içinde olmaya devam ediyoruz. Protokolümüz esnaflarımıza ve hastanelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Özdoğan; “Elazığ’ımızda faaliyet gösteren iki özel hastanemizle protokol imzaladık. Kendilerine bizlere gösterdikleri ilgiden ve indirimden dolayı teşekkür ederim. Esnaflarımız, yaptığımız protokolle ameliyat ve polikliniklerde yüzde 20 indirim alacaklar. Bizler, oda olarak her zaman esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.