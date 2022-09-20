Kovancılar Esnaf Odasından sağlık protokolü

Kovancılar Esnaf Odası ve Elazığ’da faaliyet gösteren özel bir hastane arasında indirim protokolü imzalandı.

Protokolle, Kovancılar Esnaf Odası üyeleri ve 1. Derece yakınları hastane imkanlarından %20 indirimli faydalanacak.

İndirim protokolü, Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan ve Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerlisoy tarafından imzalandı.

“HER ZAMAN ESNAFLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, her zaman esnaflarının kaliteli hizmeti en uygun şekilde almaları için mücadele ettiklerini ifade etti.

Başkan Özdoğan, “Bugün Esnaf Odamız ve Elazığ’ımızın önemli hastanelerinden biri olan Anadolu Hastanesi ile protokol imzaladık. Esnaflarımız ve 1. Derece yakınları hastanemizin imkanlarından % 20 indirimli faydalanacak. Esnaflarımız, için biz mücadelemize devam edeceğiz. İndirim protokollerimize devam edeceğiz. Esnafımızın faydasına olan her şeyin yanında olmaya devam edeceğiz. Esnaflarımız, özel hastanemize giderlerse indirimli faydalanacaklar. Protokolümüz esnaflarımıza ve hastanemize hayırlı olması diliyor. Bizlerden desteğini esirgemeyen Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerlisoy’a çok teşekkür ediyorum” dedi.