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  • Kovancılar 5. Kültür Şenliği renkli görüntüler oluşturdu  
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Giriş Tarihi : 02-08-2022 13:51

Kovancılar 5. Kültür Şenliği renkli görüntüler oluşturdu  

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen 5. Kültür Şenliği, renkli görüntüler oluşturdu.  

Kovancılar 5. Kültür Şenliği renkli görüntüler oluşturdu  

Kovancılar ilçesinde Kültür Şenliği’nin 5’incisi düzenlendi. Yerel  ve ulusal sanatçıların sahne aldığı şenliği yüzlerce vatandaş katıldı. İki gün boyunca devam eden şenlikte katılımcılara  Kultik Kavunu ve Karaçor Biber Dolması  ikram edildi. Etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu  “2020 depremi ile başladık,  hep beraber çok çalıştık. Hüzünlü günlerimiz oldu.  Artık veda zamanım yaklaşırken tüm hemşerilerime festival ile veda etmek istedim. Artık bende bir Kovancılarlıyım, kültürümüzün tanıtılmasında büyük öneme sahip festivalimiz ilçemiz için hayırlara vesile olsun” dedi.

Belediye Başkanı Hacı Akpınar ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut’un selamlama konuşmasının ardından Kaymakamı Karaloğlu’na Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edildi.

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